В Чернобыльской зоне опять загорелась трава

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Пятница, 8 июня 2018, 18:10

Неподалеку от села Копачи в Чернобыльской зоне произошло новое возгорание сухой подстилки на площади около 1 га, пожар локализован.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

8 июня в 13:17 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га.

По состоянию на 14:04 пожар локализован на площади 0,8 га.

К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 35 человек, из них от ГСЧС 4 единицы техники и 15 человек.

Авиация ГСЧС (АН-32П и вертолет МИ-8) готова к привлечению.

Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области.

Радиационный фон на площадке государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция" – без изменений, уверяют власти.

"Какая-либо угроза персоналу ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент отсутствует", – говорится в сообщении.

Темы: Чернобыль пожар ГСЧС
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