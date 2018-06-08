Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в Чернобыльской зоне потушили

Пятница, 8 июня 2018, 20:24

Неподалеку от села Копачи произошло возгорание сухой подстилки, пожар локализован и позже потушен. Угрозы персоналу ядерных установок ЧАЭС нет.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

8 июня в 13:17 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га.

По состоянию на 14:04 пожар локализован на площади 0,8 га.

К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 35 человек, из них от ГСЧС 4 единицы техники и 15 человек.

Авиация ГСЧС (АН-32П и вертолет МИ-8) готова к привлечению.

Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области.

Радиационный фон на площадке государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция" – без изменений, уверяют власти.

"Какая-либо угроза персоналу ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент отсутствует", – говорится в сообщении.

Темы: ЧернобыльпожарГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Чернобыль
В Чернобыльской зоне заметили новую птицу
Зеленский на годовщину аварии на ЧАЭС предостерег мир от ядерного шантажа РФ
Опасные оленьи рога: почему их запрещено собирать в Чернобыле
Последние новости
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:10
Путин "национализировал" крупнейшего автодилера России
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
Все новости...
Реклама: