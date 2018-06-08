Неподалеку от села Копачи в Чернобыльской зоне произошло новое возгорание сухой подстилки на площади около 1 га, пожар локализован.



Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



8 июня в 13:17 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га.



По состоянию на 14:04 пожар локализован на площади 0,8 га.



К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 35 человек, из них от ГСЧС 4 единицы техники и 15 человек.



Авиация ГСЧС (АН-32П и вертолет МИ-8) готова к привлечению.



Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области.



Радиационный фон на площадке государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция" – без изменений, уверяют власти.



"Какая-либо угроза персоналу ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент отсутствует", – говорится в сообщении.