ООС: бої велися на Луганському напрямку, є поранені

Упродовж доби бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню, з них 4 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Два військовослужбовця отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Російсько-окупаційні війська вели провокуючі обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів та БМП по районам населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове та Водяне", - йдеться у повідомленні.

Із 120 та 82-мм мінометів бойовики відкрили вогонь по захисникам Новотошківського на Луганському напрямку.

"Окрім цього окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають військові.

У прес-центрі запевняють, що підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.



