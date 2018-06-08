ООС: бої велися на Луганському напрямку, є поранені

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П'ятниця, 8 червня 2018, 19:35

Упродовж доби бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню, з них 4 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Два військовослужбовця отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Російсько-окупаційні війська вели провокуючі обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів та БМП по районам населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове та Водяне", - йдеться у повідомленні.

Із 120 та 82-мм мінометів бойовики відкрили вогонь по захисникам Новотошківського на Луганському напрямку.

"Окрім цього окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають військові.

У прес-центрі запевняють, що підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО війна
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