ООС: бої велися на Луганському напрямку, є поранені
Упродовж доби бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню, з них 4 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Два військовослужбовця отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
"Російсько-окупаційні війська вели провокуючі обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів та БМП по районам населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове та Водяне", - йдеться у повідомленні.
Із 120 та 82-мм мінометів бойовики відкрили вогонь по захисникам Новотошківського на Луганському напрямку.
"Окрім цього окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають військові.
У прес-центрі запевняють, що підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.