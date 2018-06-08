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СБУ: На Тернопільщині в санаторії привласнили гроші на реабілітацію бійців

П'ятниця, 8 червня 2018, 20:06

Співробітники СБУ разом з прокуратурою викрили механізм привласнення бюджетних коштів, виділених на психологічну реабілітацію учасників бойових дій у санаторії на Тернопільщині.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники СБ України встановили, що директор санаторного комплексу на Тернопільщині привласнила бюджетні кошти у великих розмірах, виділені медичній установі в рамках реалізації бюджетної програми. За рахунок цієї суми пройти курс психологічної реабілітації мали майже сто учасників бойових дій", - розповіли в Службі безпеки.

За результатами проведення слідчих дій директору повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Українська правда
Теми: СБУООСгрошіТернопільська область
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