Лавров: Росія ніколи не просилась назад у G8

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не просила повернути її в G8 і вважає "двадцятку" найперспективнішим форматом на майбутнє.

"Ми ніколи ні у кого не просилися назад", - сказав Лавров в ефірі "Першого каналу", повідомляє "Интерфакс".

Він сказав, що коли західні партнери прийняли рішення про те, щоб Росія більше не брала участь у "вісімці" і повернули формат "сімки", то в Москві сприйняли "це як їх рішення".

"Ми прекрасно працюємо в інших форматах - і в ШОС, і в БРІКС, і особливо в "двадцятці", де поділяють наші підходи", - зазначив міністр.

"І в рамках "двадцятки" вже ультиматумами не обійдешся, там вже треба домовлятися."Двадцятка"- це механізм досягнення консенсусу. І я думаю, що це найперспективніший формат на майбутнє", - заявив Лавров.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 у п'ятницю підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

Європейські члени "Великої сімки" переконані, що це неможливо, доки не буде вирішене українське питання, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Європейська правда