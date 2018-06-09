Лавров: Росія ніколи не просилась назад у G8
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не просила повернути її в G8 і вважає "двадцятку" найперспективнішим форматом на майбутнє.
"Ми ніколи ні у кого не просилися назад", - сказав Лавров в ефірі "Першого каналу", повідомляє "Интерфакс".
Він сказав, що коли західні партнери прийняли рішення про те, щоб Росія більше не брала участь у "вісімці" і повернули формат "сімки", то в Москві сприйняли "це як їх рішення".
"Ми прекрасно працюємо в інших форматах - і в ШОС, і в БРІКС, і особливо в "двадцятці", де поділяють наші підходи", - зазначив міністр.
"І в рамках "двадцятки" вже ультиматумами не обійдешся, там вже треба домовлятися."Двадцятка"- це механізм досягнення консенсусу. І я думаю, що це найперспективніший формат на майбутнє", - заявив Лавров.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на саміт G7 у п'ятницю підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.
Європейські члени "Великої сімки" переконані, що це неможливо, доки не буде вирішене українське питання, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.