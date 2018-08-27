Суд затягує розгляд скарги щодо закриття "справи рюкзаків" сина Авакова - ЦПК

Солом’янський райсуд Києва незаконно затягує розгляд скарги активістів на закриття "справи рюкзаків" щодо сина Арсена Авакова Олександра та його екс-заступника Сергія Чеботаря.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що 17 серпня активісти подали скаргу на постанову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрити кримінальне провадження щодо так званої "справи рюкзаків".

У громадській організації додають, що станом на 27 серпня суд не лише не розглянув скаргу, а й навіть не призначив дату засідання.

При цьому у ЦПК наголошують, що закон вимагає розглянути таку скаргу у п’ятиденний термін після подачі.

"Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, у суді повинні зареєструвати скаргу та визначити суддю у день її надходження. Саму ж скаргу суд зобов’язаний розглянути протягом 5 календарних днів із моменту її отримання", — пояснив юрист ЦПК Віталій Цокур.

Повідомляється, що 20 серпня, на три дні пізніше від визначеного терміну, скаргу автоматично розподілили на суддю Сеніна В.Ю.

У ЦПК додали, якщо суд не розгляне скаргу,то активісти будуть звертатися до Вищої ради правосуддя.

Як повідомлялося, 12 липня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу про розкрадання коштів проти сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

Очільник САП Назар Холодницький стверджує, що це було рішення старшого групи прокурорів. Він сам начебто дізнався про постанову лише 11 липня і був нею обурений.

Третій фігурант справи так званих "рюкзаків Аваков" про розкрадання коштів Володимир Литвин хоче взяти провину на себе.

5 квітня 2018 року правоохоронці повідомили, що завершили досудове розслідування щодо всіх трьох підозрюваних.

У НАБУ тоді зазначили, що після того, як захист ознайомиться зі справою, вона буде передана до суду.

У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ восени 2017 року затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo".

Їм було оголошено про підозру.

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1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.

На початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та бізнесмена Володимира Литвина.