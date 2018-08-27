Суд затягивает рассмотрение жалобы о закрытии "дела рюкзаков" сына Авакова - ЦПК

Соломенский райсуд Киева незаконно затягивает рассмотрение жалобы активистов на закрытие "дела рюкзаков" в отношении сына Арсена Авакова Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что 17 августа активисты подали жалобу на постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть уголовное производство относительно так называемого "дела рюкзаков".

В общественной организации добавляют, что по состоянию на 27 августа суд не только не рассмотрел жалобу, но даже не назначил дату заседания.

При этом в ЦПК уверяют, что закон требует рассмотреть такую ​​жалобу в пятидневный срок после подачи.

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу, в суде должны зарегистрировать жалобу и определить судью в день ее поступления. Саму же жалобу суд обязан рассмотреть в течение 5 календарных дней с момента ее получения", - пояснил юрист ЦПК Виталий Цокур.

Сообщается, что 20 августа, на три дня позже определенного срока, жалобу автоматически разделили на судью Сенина В.Ю.

В ЦПК добавили, если суд не рассмотрит жалобу, то активисты будут обращаться в Высший совет правосудия.

Как сообщалось, 12 июля прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл дело о хищении средств против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Глава САП Назар Холодницкий утверждает, что это было решение старшего группы прокуроров. Он сам якобы узнал о постановлении лишь 11 июля и был им возмущен.

Третий фигурант дела так называемых "рюкзаков Аваков" о хищении средств Владимир Литвин хочет взять вину на себя.

5 апреля 2018 года правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых.

В НАБУ тогда говорили, что после того, как защита ознакомится с делом, оно будет передано в суд.

В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".

Им было объявлено о подозрении.

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1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.