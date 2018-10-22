Головні новини дня – за 60 секунд

Путін запровадив антиукраїнські санкції, Верховний суд визнав законним нерозмитнене авто на "євробляхах" – новини, які обговорювали 22 жовтня.

Про антиукраїнські санкції від РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.

Згідно з указом уряд Росії повинен визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, а також визначити сам характер санкцій.

Про "євробляхи"

Верховний суд визнав законним користування автомобілем з іноземною реєстрацією, який ввезений в Україну з метою транзиту.

Бо у Митному кодексі не йдеться про порушення щодо товарів, які ввезені тимчасово. Тобто у користуванні нерозмитненою автівкою на "євробляхах" відсутнє порушення законодавства.

Про інші важливі новини

Про ціни на газ. Президент Петро Порошенко заявив, що поставив перед урядом вимогу щодо розширення програми надання субсидій після зростання ціни на газ для населення.

Про контракти. Військова частина А0456 військово-морських сил України засекретила багатомільйонну угоду з ремонту корабельних двигунів, укладену у вересні з заводом Порошенка "Кузня на Рибальському".

Про церкву. Константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що, не дивлячись на "чорну пропаганду" з Росії, не збирається відступати в українському церковному питанні.

Про транспорт. Жителі столичної Троєщини вранці 22 жовтня блокували колії міської електрички, вимагаючи дотримуватись графіку руху і збільшити кількість вагонів у потязі.

Про погоду. Цьогорічне "бабине літо", яке тривало з 7 жовтня по 20 жовтня завершилось. Побито 5 температурних рекордів.