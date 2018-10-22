Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини дня – за 60 секунд

Понеділок, 22 жовтня 2018, 21:00

Путін запровадив антиукраїнські санкції, Верховний суд визнав законним нерозмитнене авто на "євробляхах" – новини, які обговорювали 22 жовтня.

Про антиукраїнські санкції від РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.

Згідно з указом уряд Росії повинен визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, а також визначити сам характер санкцій.

Про "євробляхи"

Верховний суд визнав законним користування автомобілем з іноземною реєстрацією, який ввезений в Україну з метою транзиту.

Бо у Митному кодексі не йдеться про порушення щодо товарів, які ввезені тимчасово. Тобто у користуванні нерозмитненою автівкою на "євробляхах" відсутнє порушення законодавства.

Про інші важливі новини

Про ціни на газ. Президент Петро Порошенко заявив, що поставив перед урядом вимогу щодо розширення програми надання субсидій після зростання ціни на газ для населення.

Про контракти. Військова частина А0456 військово-морських сил України засекретила багатомільйонну угоду з ремонту корабельних двигунів, укладену у вересні з заводом Порошенка "Кузня на Рибальському".

Про церкву. Константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що, не дивлячись на "чорну пропаганду" з Росії, не збирається відступати в українському церковному питанні.

Про транспорт. Жителі столичної Троєщини вранці 22 жовтня блокували колії міської електрички, вимагаючи дотримуватись графіку руху і збільшити кількість вагонів у потязі.

Про погоду. Цьогорічне "бабине літо", яке тривало з 7 жовтня по 20 жовтня завершилось. Побито 5 температурних рекордів.

Українська правда
Теми: судПутінсанкціїпогодаПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Усі новини...
суд
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: