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Главные новости дня – за 60 секунд

Понедельник, 22 октября 2018, 21:00

Путин ввел антиукраинские санкции, Верховный суд признал законным нерастаможенное авто на "евробляхах" - новости, которые обсуждали 22 октября.

Об антиукраинских санкциях от РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.

Согласно указу правительство России должно определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить сам характер санкций.

О "евробляхах"

Верховный суд признал законным пользование автомобилем с иностранной регистрацией, который ввезен в Украину с целью транзита.

Потому что в Таможенном кодексе не говорится о нарушениях в отношении товаров, ввезенных временно. То есть в пользовании нерастаможенным автомобилем на "евробляхах" отсутствует нарушение законодательства.

О других важных новостях

О ценах на газ. Президент Петр Порошенко заявил, что поставил перед правительством требование по расширению программы предоставления субсидий после увеличения цены на газ для населения.

О сделках. Воинская часть А0456 военно-морских сил Украины засекретила многомиллионную сделку по ремонту корабельных двигателей, заключенную в сентябре с заводом Порошенко "Кузня на Рыбальском".

О церкви. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что, несмотря на "черную пропаганду" с России, не собирается отступать в украинском церковном вопросе.

О киевском транспорте. Жители столичной Троещины утром 22 октября блокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде.

О погоде. "Бабье лето", которое в этом году длилось с 7 октября по 20 октября, завершилось. Побиты 5 температурных рекордов.

Украинская правда

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Темы: судПутинсанкциипогодаПорошенко
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