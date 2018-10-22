Главные новости дня – за 60 секунд

Путин ввел антиукраинские санкции, Верховный суд признал законным нерастаможенное авто на "евробляхах" - новости, которые обсуждали 22 октября.

Об антиукраинских санкциях от РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.

Согласно указу правительство России должно определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить сам характер санкций.

О "евробляхах"

Верховный суд признал законным пользование автомобилем с иностранной регистрацией, который ввезен в Украину с целью транзита.

Потому что в Таможенном кодексе не говорится о нарушениях в отношении товаров, ввезенных временно. То есть в пользовании нерастаможенным автомобилем на "евробляхах" отсутствует нарушение законодательства.

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О ценах на газ. Президент Петр Порошенко заявил, что поставил перед правительством требование по расширению программы предоставления субсидий после увеличения цены на газ для населения.

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О церкви. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что, несмотря на "черную пропаганду" с России, не собирается отступать в украинском церковном вопросе.

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