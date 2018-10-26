Головні новини дня – за 60 секунд

Зеленський готується до виборів, ціни на газ виростуть у наступному році, за сина нардепа Березкіна і ще 5 арештованих у справі привласнення коштів "Ощадбанку" вже внесли застави – новини, які обговорювали 26 жовтня.

Про Зеленського та президентські вибори

У Володимира Зеленського є партія "Слуга народу". Дізнатися про те, як вона функціонує дуже складно, бо представники партії не йдуть на контакт. Сам Зеленський теж поводить себе дуже закрито і на контакт майже не йде.

Наші джерела кажуть, що влітку керівництво "кварталу" зустрічалися з кількома українськими політтехнологами. Але "Квартал 95" поки готується до виборчих перегонів своїми силами.

Команда "Кварталу" бере поради в експертів, яким довіряють, – серед них політолог та виконавчий директор "Українського інституту майбутнього" Віктор Андрусів, відомий адвокат, послугами якого користується олігарх Ігор Коломойський, – Андрій Богдан і співзасновник "Monobank" Дмитро Дубілет, який принципово відмовляється коментувати політичні запитання.

У нас є декілька версій про те, для чого Зеленському участь у виборах. Він повірив у свої сили на фоні народної любові. Він технічний кандидат, який "збиватиме" всіх молодих потенційних кандидатів. Все це робиться під парламентські вибори. Все це великий жарт, тролінг виборчої кампанії та розкрутка нового сезону "Слуги народу". У тексті за посиланням ще багато цікавого.

Про ціни на газ

Нам тут у руки потрапив один урядовий документ, з якого ми змогли вирахувати скільки буде коштувати газ.

У період з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення становитиме 8550 грн за 1 тис куб м.

З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення, згідно з нашими розрахунками, повинна становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тис куб м.

А з 1 січня 2020 року "ринкова" ціна на газ для населення встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні.

Про інші важливі новини

За п’ятьох арештованих у справі про заволодіння 20 мільйонами доларів "Ощадбанку" внесли заставу. Всього у цій справі було арештовано 10 людей. У тому числі і син народного депутата Станіслава Березкіна Максим. Ввечері син Березкіна та ще кілька підозрюваних вийшли з-під варти.

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