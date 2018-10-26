Главные новости дня – за 60 секунд

Зеленский готовится к выборам, цены на газ вырастут в следующем году, за сына нардепа Березкина и еще 5 арестованных в деле присвоения денег "Ощадбанка" уже внесли залоги – новости, которые обсуждали 26 октября.

О Зеленском и призедентских выборах

У Владимира Зеленского есть партия "Слуга народа". Узнать о том, как она работает очень сложно, так как представители партии не идут на контакт. Сам Зеленский тоже ведет себя очень закрыто и на контакт почти не идет.

Наши источники сообщают, что летом руководство "квартала" встречались с несколькими украинскими политтехнологами. Но "Квартал 95" пока готовится к избирательной гонки своими силами.

Команда "Квартала" берет советы у экспертов, которым доверяют, - среди них политолог и исполнительный директор "Украинского института будущего" Виктор Андросов, известный адвокат, услугами которого пользуется олигарх Игорь Коломойский - Андрей Богдан и соучредитель "Monobank" Дмитрий Дубилет, который принципиально отказывается комментировать политические вопросы.

У нас есть несколько версий о том, для чего Зеленскому участие в выборах. Он поверил в свои силы на фоне народной любви. Он технический кандидат, "сбивать" всех молодых потенциальных кандидатов. Все это делается под парламентские выборы. Все это большой шутка, троллинг избирательной кампании и раскрутка нового сезона "Слуги народа". В тексте по ссылке еще много интересного.

О ценах на газ

Нам тут в руки попал один правительственный документ, из которого мы смогли вычислить сколько будет стоить газ.

В период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 цена на газ для населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м.

С 1 мая 2019 по 31 декабря 2019 цена на газ для населения, согласно нашим расчетам, должна составлять примерно 9851,66 гривны за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения установится на уровне примерно 12313,85 гривны.

О других важных новостях

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