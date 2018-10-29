Головні новини дня – за 60 секунд

Як Гриценко і Садовий готуються до виборів, Меркель відмовилась йти в канцлери на п’ятий термін, в Індонезії впав у море пасажирський літак, на борту було 189 осіб – новини, які обговорювали 29 жовтня.

Про Гриценка та Садового

І ще один передвиборчій лонгрід вийшов у нас сьогодні. Вирішили оновити інформацію стосовно того що відбувається у штабах Анатолія Гриценка та Андрія Садового. Отже:

Балога більше не з Гриценком. У штабі лідера "Громадянської позиції" кажуть що його відсторонення було рішенням самого кандидата в президенти, мовляв, через суперечливе минуле Балогу не сприймала партія.

З середини жовтня виконувачем обов’язків керівника штабу призначено екс-нардепа Олега Канівця. Наразі Канівець намагається структурувати роботу по регіонах.

Борди Гриценка будуть виконані в синьо-жовтих тонах зі слоганом: "Чесних більше".

Садового підтримав "ДемАльянс" і це було досить дивно, бо з представниками "Самопомочі" вів переговори співголова "ДемАльянсу" Василь Гацько, але про такий діалог не знала навіть частина політради партії.

Підготовка Садового до виборів відбувається у двох форматах: виборчі наради, які скликає сам кандидат, та технічний штаб, який очолює його давній соратник та нардеп від "Самопомочі" Олег Лаврик.

У штабах Садового та Гриценка називають два варіанти розвитку подальших подій навколо можливого об’єднання: або до середини січня, тобто під час офіційного подання заявок у ЦВК, або у кінці лютого, тобто за місяць до першого туру перегонів.

Про авіацію

Хороші новини. За період з 28 жовтня до 31 жовтня з українських аеропортів почнуть виконувати 22 нові рейси. Найбільшу частку становитимуть рейси лоукостера Ryanair, який повноцінно заходить в Україну і з листопада буде виконувати 17 рейсів в Україну (12 в Київ і 5 у Львів).

Погані новини. Пасажирський рейс Lion Air з Джакарти до міста Пангкал Пінанг впав у море. Як пише Bloomberg, посилаючись на Національний комітет з безпеки транспорту, на борту було 189 осіб.

Про Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що її сьогоднішня каденція – остання на посту канцлера. "Це мій останній термін на посту канцлера", - сказала вона, наголосивши, що не прагне обіймати жодних політичних посад після завершення каденції.

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