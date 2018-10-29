Главные новости дня – за 60 секунд

Как Гриценко и Садовой готовятся к выборам, Меркель отказалась идти в канцлеры на пятый срок, в Индонезии упал в море пассажирский самолет, на борту было 189 человек – новости, которые обсуждали 29 октября.

О Гриценко и Садовом

И еще один предвыборной лонгрид вышел у нас сегодня. Решили обновить информацию о том, что происходит в штабах Анатолия Гриценко и Андрея Садового. Итак:

Балога больше не с Гриценко. В штабе лидера "Гражданской позиции" говорят, что его отстранение было решением самого кандидата в президенты, мол, из-за спорного прошлого Балогу не воспринимала партия.

С середины октября исполняющим обязанности руководителя штаба Гриценко назначен экс-нардеп Олег Канивец. Сейчас Канивец пытается структурировать работу по регионам.

Борды Гриценко будут выполнены в сине-желтых тонах со слоганом: "Честных больше".

Садового поддержал "ДемАльянс" и это было довольно странно, потому что с представителями "Самопомощи" вел переговоры сопредседатель "ДемАльянса" Василий Гацко, но о таком диалоге не знала даже часть политсовета партии.

Подготовка Садового к выборам происходит в двух форматах: избирательные совещания, которые созывает сам кандидат, и технический штаб, который возглавляет его давний соратник и нардеп от "Самопомощи" Олег Лаврик.

В штабах Садового и Гриценко называют два варианта развития дальнейших событий вокруг возможного объединения: или до середины января, то есть во время официального представления заявок в ЦИК, или в конце февраля, то есть за месяц до первого тура выборов.

Об авиации

Хорошие новости. За период с 28 октября по 31 октября из украинских аэропортов начнут выполнять 22 новых рейса. Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair, который полноценно заходит в Украину и с ноября будет выполнять 17 рейсов в Украину (12 в Киев и 5 во Львов).

Плохие новости. Пассажирский рейс Lion Air из Джакарты в город Пангкал Пинанг упал в море. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на Национальный комитет по безопасности транспорта, на борту было 189 человек.

Про Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что ее нынешняя каденция - последняя на посту канцлера. "Это мой последний срок на посту канцлера", - сказала она, подчеркнув, что не хочет занимать никаких политических должностей после завершения каденции.

О других важных новостях

Суд в закрытом режиме избрал меру пресечения для Екатерины Бабкиной, которую подозревают в убийстве двух своих малолетних детей, в виде ареста без права внесения залога.

В Павлограде Днепропетровской области неизвестный напал на представителя Нацдружин Юрия Малимонова. Сейчас он находится в реанимации.

В оккупированном Крыму намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман.

Сергей Корецкий покинул должность генерального директора сети АЗС WOG.

Документ-сервис "Готово" перестал оформлять загранпаспорта, ID-карты и справки об отсутствии судимостей.

Украинская тенисистка Элина Свитолина в новом рейтинге WTA занимает четвертую позицию.