Порошенко ожидает реакции на "выборы" в ОРДЛО от G7, ЕС и США

Россия взяла на себя полную ответственность, подтвердила свое участие в оккупации территории Донбасса и приняла непосредственное участие в организации фейковых выборов главарей ОРДЛО.

Об этом вечером 10 ноября заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, в связи с этим Украина "в ближайшие часы ожидает заседания стран Большой семерки и реакции партнеров по ЕС, партнеров из США, Канады и всего мира".

"В результате проведенных консультаций мы уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства, проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемыми. Условия для безопасности не созданы", - заявил президент.

"Уже с завтрашнего дня (11 ноября - ред.) будут инициированы несколько мероприятий. Прежде всего - мы проводим уже в понедельник в Вене заседание Постоянного Совета ОБСЕ, где будет этот вопрос включен вне очереди в повестку дня. Мы начали консультации в Совбезе ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совета Безопасности. Мы обеспечили, чтобы этот вопрос незаконного проведения так называемых выборов был внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам", - сообщил Порошенко.

Он добавил, что также на ближайшем заседании Комитета министров Совета Европы этот вопрос также будет внесен в повестку дня.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что реакцией на проведение фейковых "выборов" на Донбассе станет усиление международных санкций.

"Выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены оккупационной администрацией под руководством Кремля на 11 ноября.

В настоящее время в качестве "кандидатов" зарегистрированы "врио главы ДНР" Денис Пушилин, экс-мэр Горловки Роман Храменков, судья "народного трибунала" Елена Шишкина, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и "замминистра образования ДНР" Владимир Медведев. В "ЛНР", по прогнозам, руководителем останется Леонид Пасечник.

По данным Службы безопасности Украины, псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса "выиграют" Пушилин и Пасичник.

По мнению экс-представителя Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонида Кучмы, решение о проведении "выборов" в "Л/ДНР" может поставить под угрозу Минский процесс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние Москвы на боевиков на Донбассе небезгранично, поэтому для нее очень важно, кто будет "руководить" оккупированными регионами. Вместе с тем Песков отказался отвечать на вопросы о признании Россией итогов предстоящих в ОРДЛО "выборов", отметив, что прежде нужно дождаться их "итогов".

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что так называемые "выборы" 11 ноября на территории ОРДЛО не соответствуют минским договоренностям, а представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини заявила, что ЕС осуждает "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.