Порошенко ожидает реакции на "выборы" в ОРДЛО от G7, ЕС и США

Россия взяла на себя полную ответственность, подтвердила свое участие в оккупации территории Донбасса и приняла непосредственное участие в организации фейковых выборов главарей ОРДЛО.

Об этом вечером 10 ноября заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, в связи с этим Украина "в ближайшие часы ожидает заседания стран Большой семерки и реакции партнеров по ЕС, партнеров из США, Канады и всего мира".

"В результате проведенных консультаций мы уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства, проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемыми. Условия для безопасности не созданы", - заявил президент.

"Уже с завтрашнего дня (11 ноября - ред.) будут инициированы несколько мероприятий. Прежде всего - мы проводим уже в понедельник в Вене заседание Постоянного Совета ОБСЕ, где будет этот вопрос включен вне очереди в повестку дня. Мы начали консультации в Совбезе ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совета Безопасности. Мы обеспечили, чтобы этот вопрос незаконного проведения так называемых выборов был внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам", - сообщил Порошенко.

Он добавил, что также на ближайшем заседании Комитета министров Совета Европы этот вопрос также будет внесен в повестку дня.