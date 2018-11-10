МЗС Канади про "вибори" в ОРДЛО: Ми засуджуємо дії Росії

Канада засуджує дії РФ, які зневажають міжнародні норми та створюють загрозу життям у східній Україні.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Канади.

"Канада глибоко занепокоєна незаконними виборами запланованими у донецькому та луганському регіонах України 11-го листопада. Суверенітет та територіальну цілістність України необхідно поважати", - підкреслили в МЗС.

"Ми засуджуємо дії Росії, які зневажають міжнародні норми та створюють загрозу життям у Східній Україні. Канада занепокоєна ситуацією у Донбасі внаслідок агресії Росії", - наголосили у канадаському зовнішньополітичному відомстві.

Як йдеться у заяві, з 2014 року Канада виділила 750 млн доларів міжнародної допомоги Україні, включно з коштами на розвиток, зусилля по стабілізації та встановленню безпеки, і гуманітарну допомогу.

В МЗС зазначили, що канадці "і надалі будуть підтримувати народ України".

Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що реакцією на проведення фейкових "виборів" на Донбасі стане посилення міжнародних санкцій.

"Вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначено окупаційною адміністрацією під керівництвом РФ на 11 листопада.

У якості "кандидатів" в ОРДО зареєстровано "т.в.о. голови ДНР" Дениса Пушиліна, екс-мера Горлівки Романа Храменкова, суддю "народного трибуналу" Олену Шишкіну, керівника музею бойової і трудової слави союзу ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Романа Євстифєєва та "заступника міністра освіти ДНР" Володимира Медведєва. В "ЛНР", за прогнозами, керівником залишиться Леонід Пасічник.

За даними Служби безпеки України, псевдовибори на окупованих територіях Донбасу "виграють" Пушилін та Пасічник.

На думку екс-представника України у Тристоронній контактній групі у Мінську Леоніда Кучми, рішення про проведення "виборів" у "Л/ДНР" може поставити під загрозу Мінський процес.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вплив Москви на бойовиків на Донбасі не безмежний, тому для неї дуже важливо, хто буде "керувати" окупованими регіонами. Разом з тим речник Путіна відмовився відповідати на питання про визнання Росією підсумків майбутніх в ОРДЛО "виборів", зазначивши, що спочатку потрібно дочекатися їх "підсумків".

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям, а представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС засуджує "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.