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МИД Канады о "выборах" в ОРДЛО: Мы осуждаем действия России

Суббота, 10 ноября 2018, 23:15

Канада осуждает действия РФ, которые презирают международные нормы и создают угрозу жизни в восточной Украине.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады.

"Канада глубоко обеспокоена незаконными выборами, запланированными в донецком и луганском регионах Украины 11 ноября. Суверенитет и территориальную целостность Украины необходимо уважать", - заявили в МИД.

"Мы осуждаем действия России, которые презирают международные нормы и создают угрозу жизни в Восточной Украине. Канада обеспокоена ситуацией на Донбассе в результате агрессии России", - подчеркнулии в канадском внешнеполитическом ведомстве.

Как говорится в заявлении, с 2014 года Канада выделила 750 млн долларов международной помощи Украине, включая средства на развитие, усилия по стабилизации и установлению безопасности и гуманитарную помощь.

В МИД отметили, что канадцы "и в дальнейшем будут поддерживать народ Украины".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что реакцией на проведение фейковых "выборов" на Донбассе станет усиление международных санкций.

"Выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены оккупационной администрацией под руководством Кремля на 11 ноября.

В настоящее время в качестве "кандидатов" зарегистрированы "врио главы ДНР" Денис Пушилин, экс-мэр Горловки Роман Храменков, судья "народного трибунала" Елена Шишкина, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и "замминистра образования ДНР" Владимир Медведев. В "ЛНР", по прогнозам, руководителем останется Леонид Пасечник.

По данным Службы безопасности Украины, псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса "выиграют" Пушилин и Пасичник.

По мнению экс-представителя Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонида Кучмы, решение о проведении "выборов" в "Л/ДНР" может поставить под угрозу Минский процесс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние Москвы на боевиков на Донбассе небезгранично, поэтому для нее очень важно, кто будет "руководить" оккупированными регионами. Вместе с тем Песков отказался отвечать на вопросы о признании Россией итогов предстоящих в ОРДЛО "выборов", отметив, что прежде нужно дождаться их "итогов".

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что так называемые "выборы" 11 ноября на территории ОРДЛО не соответствуют минским договоренностям, а представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини заявила, что ЕС осуждает "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Темы: ОРДЛОвиборыРосcияКанада
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