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Порошенко поговорит с Меркель и Макроном о "выборах" в ОРДЛО

Воскресенье, 11 ноября 2018, 17:36

Президент Украины Петр Порошенко проводит трехсторонние переговоры с лидерами Франции и Германии относительно "выборов" на территории ОРДЛО. 

Об этом вечером 11 ноября сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Лидеры Украины, Германии и Франции начали трехсторонние переговоры в Париже. Порошенко, Меркель и Макрона проводят переговоры по фейковых" выборов ", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", - отметил он.

11 ноября на территории ОРДЛО проходят так называемые "выборы" "глав и депутатов парламентов ДНР и ЛНР".

В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям.

Посольство США в Украине обратилось к жителям востока Украины с призывом бойкотировать бутафорские "выборы".

ЕС также осудил запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Министры ЕС 19 ноября обсудит новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе. Не признают "выборы" также в НАТО.

Президент Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призвали украинцев, проживающих в ОРДЛО, не участвовать в псевдовыборах.

9 ноября по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса начато уголовное производство.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОвиборыПорошенкоМеркель
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