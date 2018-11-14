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У Порошенко раскрыли детали встречи с архиереями УПЦ МП

Среда, 14 ноября 2018, 09:20
У Порошенко раскрыли детали встречи с архиереями УПЦ МП

Президент Петр Порошенко заявляет, что государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церкви.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции", - написал он.

Цеголко отметил, что это заявление Порошенко озвучил 13 ноября на встрече с представителями группы архиереев УПЦ (МП), которые поддерживают обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии.

"Он также рассказал, что Вселенский Патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - написал Цеголко.

По мнению представителя президента, вчерашняя встреча Порошенко с архиереями УПЦ (МП) сорвала планы Кремля.

"Российский сценарий вчера был сорван. Петр Порошенко сообщил иерархам о своих переговорах с Вселенским Патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора", - подытожил Цеголко.

Напомним, днем 13 ноября ​​должна была состояться встреча Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

В это время в Киево-Печерской лавре Собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского Патриарха от 11 октября об установлении его юрисдикции на территории Украины.

В УПЦ МП заявили, что президент Петр Порошенко отказался провести с ними встречу на территории Киево-Печерской Лавры.

В Администрации президента сообщили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причин для отказа от встречи.

"Большая часть архиереев УПЦ МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: место не подходит", - сообщили в Администрации.

Порошенко заявил, что все еще открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Позже стало известно, что представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви, все же встретились с Порошенко и заявили о сильном давлении. По их просьбе, их имена пока не раскрывают.

Украинская правда

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Темы: церковьтомосПорошенко
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