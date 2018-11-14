Столичні аеропорти дали рекомендацію пасажирам у зв’язку з заметіллю

Столичні аеропорти "Бориспіль" та "Київ" імені Сікорського попри снігопад працюють у штатному режимі, але пасажирів закликають виїжджати заздалегідь через затори.

Про це повідомляють прес-служби летовищ у Facebook.

"Вітаємо всіх з першим снігом! Міжнародний аеропорт "Бориспіль" готовий до зими, ми працюємо в штатному режимі. Забезпечується підготовка злітної смуги та літаків до вильоту за умов снігових опадів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали пасажирам уважно слідкувати за інформацією на он-лайн табло, щоб вчасно прибувати на реєстрацію.

В аеропортах кажуть, що злітно-посадкові смуги чистять і всі літаки відправляють вчасно Фото з Facebook аеропорту "бориспіль"

В аеропорту "Київ" також запевняють, що усі рейси відбуваються за розкладом.

"Сьогодні злітно-посадкову смугу інтенсивно чистять 5 снігоприбиральних машин. Ще 5 машин прибирають перони аеродрому", - йдеться в повідомленні.

Літаки обробляють спеціальною рідиною Фото з facebook аеропорту "Київ"

У прес-службі додали, що спецбригади заздалегідь отримують інформацію про погоду від синоптиків і метеорологів аеропорту та готують посилені зміни.

"Прохання до наших пасажирів – виїжджати в аеропорт заздалегідь, із запасом часу. Кілька пасажирів запізнилося на свої рейси в зв'язку з заторами на дорогах", - наголосили в аеропорту "Київ".

Нагадаємо, у Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг. Громадський транспорт через це курсує з відхиленням від графіків руху.

Столична влада заявила, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва.

У зв’язку зі снігопадом у столиці утворилися великі затори, крім того, сталося близько 300 ДТП.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, легкий морозець, на заході і південному сході дощ та мокрий сніг.