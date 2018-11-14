Столичные аэропорты дали рекомендацию пассажирам в связи с метелью

Столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" имени Сикорского несмотря снегопад работают в штатном режиме, но пассажиров призывают выезжать заранее из-за пробок.

Об этом сообщают пресс-службы аэропортов в Facebook.

"Поздравляем всех с первым снегом! Международный аэропорт "Борисполь" готов к зиме, мы работаем в штатном режиме. Обеспечивается подготовка взлетной полосы и самолетов к вылету в условиях снежных осадков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили пассажирам, что нужно внимательно следить за информацией на онлайн-табло, чтобы вовремя прибывать на регистрацию.

В аэропортах говорят, что взлетно-посадочные полосы чистят и самолеты отправляют вовремя Фото с Facebook аэропорта "борисполь"

В аэропорту "Киев" также уверяют, что все рейсы осуществляются по расписанию.

"Сегодня взлетно-посадочную полосу интенсивно чистят 5 снегоуборочных машин. Еще 5 машин убирают перроны аэродрома", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что спецбригады заранее получают информацию о погоде от синоптиков и метеорологов аэропорта и готовят усиленные смены.

Самолеты обрабатывают специальной жидкостью Фото с Facebook аэропорта "Киев"

"Просьба к нашим пассажирам – выезжать в аэропорт заранее, с запасом времени. Несколько пассажиров опоздали на свои рейсы из-за пробок на дорогах", - отметили в аэропорту "Киев".

Напомним, утром 14 ноября в Киеве пошел обещанный синоптиками снег. В связи с этим общественный транспорт отклонился от графика.

Столичные власти заявили, что снегоуборочная техника предприятий КК "Киевавтодор" размещена на исходных позициях во всех районах Киева.

В связи со снегопадом в столице образовались большие пробки, за первую половину дня произошло почти 300 ДТП.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, легкий морозец, на западе и юго-востоке дождь и мокрый снег.