Омелян: За добу понад 1000 ДТП по всій країні

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що за добу в Україні сталося понад тисячу ДТП. За його словами, 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"За добу більше 1000 ДТП по всій країні. З них, лише у Києві - 498. 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову. Лише 46% були пристебнуті.

А загалом, пасками безпеки користується не більше 23% громадян, згідно останніх соцопитувань", - повідомив Омелян.

"Мінімум половини цих смертей, каліцтв, ДТП могло б не бути, якби кожен витратив секунду на початку мандрівки на застібанння паску безпеки і годину раз на півроку на вчасну заміну сезонної гуми авто", - підкреслив він.

Як повідомлялось, через несприятливі погодні умови у середу в Києві сталося майже півтисячі дорожньо-транспортних пригод.

У Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг. Громадський транспорт почав курсувати з відхиленням від графіків руху.

Столична влада заявила, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва.

У зв’язку зі снігопадом у столиці утворилися великі затори.