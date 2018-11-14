Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Омелян: За добу понад 1000 ДТП по всій країні

Середа, 14 листопада 2018, 23:10
Омелян: За добу понад 1000 ДТП по всій країні

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що за добу в Україні сталося понад тисячу ДТП. За його словами, 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"За добу більше 1000 ДТП по всій країні. З них, лише у Києві - 498. 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову. Лише 46% були пристебнуті. 

А загалом, пасками безпеки користується не більше 23% громадян, згідно останніх соцопитувань", - повідомив Омелян.

"Мінімум половини цих смертей, каліцтв, ДТП могло б не бути, якби кожен витратив секунду на початку мандрівки на застібанння паску безпеки і годину раз на півроку на вчасну заміну сезонної гуми авто", - підкреслив він.

Як повідомлялось, через несприятливі погодні умови у середу в Києві сталося майже півтисячі дорожньо-транспортних пригод.

У Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг. Громадський транспорт почав курсувати з відхиленням від графіків руху.

Столична влада заявила, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва. 

У зв’язку зі снігопадом у столиці утворилися великі затори.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПОмелянпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: