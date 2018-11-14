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Омелян: За сутки более 1000 ДТП по всей стране

Среда, 14 ноября 2018, 23:10
Омелян: За сутки более 1000 ДТП по всей стране

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что за сутки в Украине произошло более тысячи ДТП. По его словам, 30% водителей не изменили летнюю резину на зимнюю.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"За сутки более 1000 ДТП по всей стране. Из них только в Киеве - 498. 30% водителей не поменяи летнюю резину на зимнюю. Лишь 46% были пристегнуты.

В целом, ремнями безопасности пользуется не более 23% граждан, согласно последним соцопросам", - сообщил Емельян.

"Минимум половины этих смертей, увечий, ДТП могло не быть, если бы каждый потратил секунду в начале путешествия на пристегивание ремня безопасности и час раз в полгода на своевременную замену сезонной резины автомобиля", - подчеркнул он.

Как сообщалось, из-за неблагоприятных погодных условий в среду в Киеве произошло почти полтысячи дорожно-транспортных происшествий.

В Киеве утром 14 ноября в Киеве пошел обещанный синоптиками снег. В связи с этим общественный транспорт начал курсировать с отклонением от графика.

Столичные власти заявили, что снегоуборочная техника предприятий КК "Киевавтодор" размещена на исходных позициях во всех районах Киева.

В связи со снегопадом в столице образовались большие пробки.

Темы: ДТПОмелянпогода
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