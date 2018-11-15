Бойко розповів про об'єднання з іншими політсилами та єдиного кандидата від опозиції

Співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко заявив, що найближчим часом обєднання "Опозиційна платформа - За життя" висуне нового кандидата на участь у президентських виборах і там впевнені у перемозі.

Про це він сказав у коментарі телеканалу "112. Україна".

За його словами, відмова Вадима Рабіновича бути кандидатом від опозиційних сил, заслуговує на повагу.

Разом з тим, він зазначив, що найближчим часом стратегічна рада політичної платформи затвердить нового кандидата.

Бойко не став уточнювати, коли саме буде ухвалене рішення.

Щодо потенційних претендентів на єдиного кандидата від опозиційних сил, то політик зазначив, що є кілька кандидатів і "стратегічна рада оцінить всіх".

На питання, чи буде він пропонувати свою кандидатуру, Бойко не відповів.

Також нардеп повідомив, що з понеділка починається "формалізація переговорів" з іншими політичними силами щодо приєднання до "Опозиційної платформи". З ким саме, він також не уточнив.

"Я думаю, що не коректно казати за ті сили. Думаю, вони з понеділка виступлять самі", - сказав Бойко.

Оцінюючи шанси на перемогу у президентських і парламентських виборах, Бойко сказав: "Націлені на перемогу".

За його словами, у державі наразі безлад, якій "треба завершувати" і висловив упевненість у підтримці українців.

Як повідомлялося, об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" вирішив висувати Вадима Рабіновича як єдиного кандидата в президенти, але він відмовився.

4 листопада кум президента РФ, лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук став головою політради партії "За життя".

9 листопада співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович повідомили, що підписали угоду про створення "Опозиційною платформи – За життя".

В "Опоблоку" потім заявили, що це рішення Бойка, а не всієї партії.

Бойко ж заявив, що "Опозиційний блок" підтримає кандидатуру Рабіновича як єдиного кандидата від "Опозиційною платформи – За життя".

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