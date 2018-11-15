Бойко рассказал об объединении с другими политсилами и единого кандидата от оппозиции

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что в ближайшее время объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинет нового кандидата на участие в президентских выборах и там уверены в победе.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу "112. Украина".

По его словам, отказ Вадима Рабиновича быть кандидатом от оппозиционных сил, заслуживает уважения.

Вместе с тем, он отметил, что в ближайшее время стратегический совет политической платформы утвердит нового кандидата.

Бойко не стал уточнять, когда именно будет принято решение.

Относительно потенциальных претендентов на единого кандидата от оппозиционных сил, то политик отметил, что есть несколько кандидатов и "стратегический совет оценит всех".

На вопрос, будет ли он предлагать свою кандидатуру, Бойко не ответил.

Также нардеп сообщил, что с понедельника начинается "формализация переговоров" с другими политическими силами о присоединении к "Оппозиционной платформе". С кем именно, он также не уточнил.

"Я думаю, что некорректно говорить за те силы. Думаю, они с понедельника выступят сами", - сказал Бойко.

Оценивая шансы на победу в президентских и парламентских выборах, Бойко сказал: "Нацелены на победу".

По его словам, в государстве сейчас беспорядок, которой "надо заканчивать" и выразил уверенность в поддержке украинцев.

Как сообщалось, объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь" решил выдвигать Вадима Рабиновича как единого кандидата в президенты, но он отказался.

4 ноября кум президента РФ, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук стал главой политсовета партии "За життя".

9 ноября сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович сообщили, что подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя".

В "Оппоблоке" потом заявили, что это решение Бойко, а не всей партии.

Бойко же заявил, что поддержит кандидатуру Рабиновича как единого кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя".

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