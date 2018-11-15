Напади на активістів: ТСК визначилася з містами, про які звітуватиме у ВР

Тимчасова слідча комісія з народних депутатів, яка займається розслідуванням нападів на активістів, виокремила перелік міст, де трапилися резонансні напади, і про які буде звітувати у Верховній Раді.

Про це нардепи домовилися на засіданні ТСК 15 листопада.

За словами голови комісії Борислава Берези, ТСК має обрати 5 справ, які буде розглядати, та про які буде звітувати у ВР.

Проте нардепи домовилися охопити більше випадків і розділили розгляд нападів за регіональним принципом.

Зокрема нардепи займуться нападами в Одесі, Херсоні, Харкові, Сєверодонецьку, Києві і Київській області.

Крім того комісія вирішила провести виїзне засідання в Херсоні 29-30 листопада, де облили сірчаною кислотою активістку Катерину Гандзюк.

Після цього нардепи вирішили в закритому режимі слухати показання представників Національної поліції та Генеральної прокуратури, які прийшли на засідання.

Керівництво Херсона не змогло прибути на засідання ТСК через проблеми з опаленням у місті, на засідання також не прийшла адвокат Гандзюк Євгенія Закревська та частина активістів, яким не подобається, що у складі комісії є соратник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко.

6 листопада Верховна Рада вирішила створити тимчасову слідчу комісію з 18 народних депутатів.

За три місяці діяльності ТСК має перевірити хід розслідування правоохоронцями нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

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На засіданні парламенту 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за жодних обставин не надасть депутатам (ТСК - ред.) доступ до розслідування через загрозу "зливів".

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Її облили сірчаною кислотою ще 31 липня, жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

Загалом поліція затримала 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк, затримані відмовляються називати замовника нападу.

Активіст ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?" Роман Сініцин заявив, що Луценко, Аваков і Грицак знають замовників Гандзюк.

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Це тільки початок. Насильства будуть жорстокішими – Гандзюк та інші активісти про напади на себе