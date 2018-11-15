Нападения на активистов: ВСК определилась с городами, о которых будет отчитываться в ВР

Временная следственная комиссия из народных депутатов, которая занимается расследованием нападений на активистов, выделила перечень городов, где произошли резонансные нападения, и о которых будет отчитываться в Верховной Раде.

Об этом нардепы договорились на заседании ВСК 15 ноября.

По словам председателя комиссии Борислава Березы, ВСК должна выбрать 5 дел, которые будет рассматривать, и о которых будет отчитываться в ВР.

Однако нардепы договорились охватить больше случаев и разделили рассмотрение нападений по региональному принципу.

В частности комиссия займется случаями в Одессе, Херсоне, Харькове, Северодонецке, Киеве и Киевской области.

Кроме того, ТСК решила провести выездное заседание в Херсоне 29-30 ноября, где облили серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк.

После этого нардепы решили в закрытом режиме слушать показания представителей Национальной полиции и Генеральной прокуратуры, которые пришли на заседание.

Руководство Херсона не смогло прибыть на заседание ВСК из-за проблем с отоплением в городе, на заседание также не пришла адвокат Гандзюк Евгения Закревская и часть активистов, которым не нравится, что в составе комиссии есть соратник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.

За три месяца деятельности ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

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На заседании парламента 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ни при каких обстоятельствах не предоставит депутатам (ВСК - ред.) доступ к расследованию из-за угрозы "сливов".

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Ее облили серной кислотой еще 31 июля, женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычных украинский с больничной койки.

В общем полиция задержала 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк, задержанные отказываются называть заказчика нападения.

Активист инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" Роман Синицын заявил, что Луценко, Аваков и Грицак знают заказчиков нападения.

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Это только начало. Насилия будут жестокими - Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя