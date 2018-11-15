Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нападения на активистов: ВСК определилась с городами, о которых будет отчитываться в ВР

Четверг, 15 ноября 2018, 13:30

Временная следственная комиссия из народных депутатов, которая занимается расследованием нападений на активистов, выделила перечень городов, где произошли резонансные нападения, и о которых будет отчитываться в Верховной Раде.

Об этом нардепы договорились на заседании ВСК 15 ноября.

По словам председателя комиссии Борислава Березы, ВСК должна выбрать 5 дел, которые будет рассматривать, и о которых будет отчитываться в ВР.

Однако нардепы договорились охватить больше случаев и разделили рассмотрение нападений по региональному принципу.

В частности комиссия займется случаями в Одессе, Херсоне, Харькове, Северодонецке, Киеве и Киевской области.

Кроме того, ВСК решила провести выездное заседание в Херсоне 29-30 ноября, где облили серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк.

После этого нардепы решили в закрытом режиме слушать показания представителей Национальной полиции и Генеральной прокуратуры, которые пришли на заседание.

Руководство Херсона не смогло прибыть на заседание ВСК из-за проблем с отоплением в городе, на заседание также не пришла адвокат Гандзюк Евгения Закревская и часть активистов, которым не нравится, что в составе комиссии есть соратник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.

За три месяца деятельности ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

На заседании парламента 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ни при каких обстоятельствах не предоставит депутатам (ВСК - ред.) доступ к расследованию из-за угрозы "сливов".

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Ее облили серной кислотой еще 31 июля, женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычных украинский с больничной койки.

В общем полиция задержала 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк, задержанные отказываются называть заказчика нападения.

Активист инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" Роман Синицын заявил, что Луценко, Аваков и Грицак знают заказчиков нападения.

Читайте также: Серийное бездействие, или Особенности следствия по делу Гандзюк

Это только начало. Насилия будут жестокими - Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная Радаактивистынападениенападение на Гандзюк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
Все новости...
Реклама: