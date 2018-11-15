Нападения на активистов: ВСК определилась с городами, о которых будет отчитываться в ВР
Временная следственная комиссия из народных депутатов, которая занимается расследованием нападений на активистов, выделила перечень городов, где произошли резонансные нападения, и о которых будет отчитываться в Верховной Раде.
Об этом нардепы договорились на заседании ВСК 15 ноября.
По словам председателя комиссии Борислава Березы, ВСК должна выбрать 5 дел, которые будет рассматривать, и о которых будет отчитываться в ВР.
Однако нардепы договорились охватить больше случаев и разделили рассмотрение нападений по региональному принципу.
В частности комиссия займется случаями в Одессе, Херсоне, Харькове, Северодонецке, Киеве и Киевской области.
Кроме того, ВСК решила провести выездное заседание в Херсоне 29-30 ноября, где облили серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк.
После этого нардепы решили в закрытом режиме слушать показания представителей Национальной полиции и Генеральной прокуратуры, которые пришли на заседание.
Руководство Херсона не смогло прибыть на заседание ВСК из-за проблем с отоплением в городе, на заседание также не пришла адвокат Гандзюк Евгения Закревская и часть активистов, которым не нравится, что в составе комиссии есть соратник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.
6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.
За три месяца деятельности ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.
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На заседании парламента 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ни при каких обстоятельствах не предоставит депутатам (ВСК - ред.) доступ к расследованию из-за угрозы "сливов".
Напомним, днем 4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Ее облили серной кислотой еще 31 июля, женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.
26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычных украинский с больничной койки.
В общем полиция задержала 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк, задержанные отказываются называть заказчика нападения.
Активист инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" Роман Синицын заявил, что Луценко, Аваков и Грицак знают заказчиков нападения.
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Это только начало. Насилия будут жестокими - Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя