Новини дня: собор Польської ПЦ, «президентська» заява Зеленського, реакція РФ на арешт суден

Собор Польської православної церкви заборонив своїм священикам спілкуватися із представниками УПЦ КП та УАПЦ, шоумен Зеленський уперше прокоментував свій президентський рейтинг, а поліція наклала штрафів на 2,3 млн грн за місяць патрулювання із новими радарами — новини, які обговорювали 16 листопада.

Про кандидатів у президенти

Шоумен Володимир Зеленський заявив, що рішення про свою участь на виборах він залишає на майбутнє і прокоментував свій президентський рейтинг.

"З приводу другого місця - боротися так боротися, якщо говорити про боротьбу. А чого тут боятися? У мене друге, у Тимошенко - перше. Нормально, якщо так. Хороша бійка. Але я думаю так, що я, як чоловік справжній, просто зобов'язаний пропускати жінок вперед", - сказав Зеленський.

А лідер партії "Громадянська позиція" і кандидат у президенти України Анатолій Гриценко вважає, що для музиканта Святослава Вакарчука ще не настав час для президентства.

Про Азовське море

У російській Раді Федерації лякають здатністю "за хвилини" закрити Азовське море українським суднам, через затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів Криму.

При цьому у Кремлі вважають законними перевірки російськими прикордонниками українських суден в Азовському морі.

Про церкву

Митрополит Вінницький і Барський Симеон, який зустрічався з президентом України Петром Порошенком як представник ієрархів Української православної церкви Московського патріархату, вважається кандидатом на пост предстоятеля єдиної автокефальної церкви, повідомляє російське видання "Новая газета".

А предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій заявив, що помісна церква в Україні - це приманка, на яку УПЦ МП "не клює".

Про інші новини

У Кабміні планують зобов'язати усі підприємства зі сфери торгівлі приймати безготівкові платежі вже з липня 2019-го.

Російська ФСБ намагалася зламати сервери центру, що обробляє заяви на візи до Великої Британії. Також спецслужба вербувала працівника центру, щоб той організував візи для "хлопців, які повинні відвідати Британію". За кілька місяців після цього сталось отруєння Скрипалів.

Собор Польської православної церкви заборонив своїм священикам спілкуватися із представниками УПЦ Київського патріархату та УАПЦ. Кажуть, що українські священнослужителі "у минулому зробили багато зла".

Російське МЗС закликає поширювати інформацію про прояви ксенофобії і неонацизму в Україні, поширюючи дописи із хештегом #ИхТамНет.

Угорського посла в Україні викликали до МЗС через те, що прем’єр Орбан заявив про "неможливість домовленостей із владою України".

Поліція наклала штрафів на 2,3 млн грн за місяць патрулювання із новими радарами TruCam — йдеться про понад 8 тис протоколів.