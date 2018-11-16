Новости дня: собор Польской ПЦ, «президентское» заявление Зеленского, реакция РФ на арест судов

Собор Польской православной церкви запретил своим священникам общаться с представителями УПЦ КП и УАПЦ, шоумен Зеленский впервые прокомментировал свой президентский рейтинг, а полиция наложила штрафов на 2,3 млн грн в месяц патрулирования с новыми радарами – новости, которые обсуждали 16 ноября.

О кандидатах в президенты

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что решение о своем участии на выборах он оставляет на будущее, а также прокомментировал свой президентский рейтинг.

"По поводу второго места - бороться так бороться, если говорить о борьбе. А чего тут бояться? У меня второе, у Тимошенко – первое. Нормально, если так. Хорошая драка. Но я думаю так, что я как мужчина настоящий, я просто обязан пропускать женщину вперед", - сказал Зеленский.

А лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко считает, что для музыканта Святослава Вакарчука еще не пришло время для президентства.

О церкви

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, который встречался с президентом Украины Петром Порошенко как представитель иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, считается кандидатом на пост предстоятеля единой автокефальной церкви, сообщает российское издание "Новая газета".

А предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий заявил, что поместная церковь в Украине - это приманка, на которую УПЦ МП "не клюет".

Об Азовском море

В российском Совете Федерации пугают способностью "за минуты" закрыть Азовское море украинским судам из-за задержания 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма.

При этом в Кремле считают законными проверки российскими пограничниками украинских судов в Азовском море.

О других новостях

Министерство экономического развития и торговли разработало проект постановления Кабмина с новым графиком перевода всех предприятий сферы торговли товарами и услугами на прием безналичных платежей уже с июля 2019 года.

Российская ФСБ пыталась сломать серверы центра, обрабатывает заявления на визы в Великобританию. Также спецслужба вербовала работника центра, чтобы тот организовал визы для "ребят, которые должны посетить Британию". Через несколько месяцев после этого произошло отравление Скрипалей.

Собор Польской православной церкви запретил своим священникам общаться с представителями УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ. Говорят, что украинские священнослужители "в прошлом сделали много зла".

Российский МИД призывает распространять информацию о проявлениях ксенофобии и неонацизма в Украине, распространяя посты с хэштегом #ИхТамНет.

Венгерского посла в Украине вызвали в МИД из-за того, что премьер Орбан заявил о "невозможности договоренностей с властью Украины".

Полиция наложила штрафов на 2,3 млн грн за месяц патрулирования с новыми радарами TruCam — речь идет о более 8 тыс протоколов.