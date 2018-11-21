ДТП в Харькове: Нарколога, что обследовала Зайцеву на опиаты, не нашли

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, где пострадали 11 пешеходов, приобщил к делу документы о том, что не удалось найти врача-нарколога, которая обследовала водителя автомобиля Lexus Елену Зайцеву, на предмет наличия опиатов.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные суда.

"Прокурор Игорь Омельченко передал суду три рапорта полицейских, которые приняли участие в поиске врача-нарколога Елены Федирко, которая первой после ДТП обследовала фигурантку Зайцеву на предмет наличия опиатов, о том, что ее местонахождение не найдено", - заявили в суде.

Отмечается, что точных сроков дальнейшего поиска врача нет, поскольку не удалось официально подтвердить информацию о том, что Федирко выехала на неподконтрольную территорию.

Также сообщается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты другого фигуранта дела Геннадия Дронова об отводе всех четырех автотехнических экспертов.

Очередное заседание суда назначено на 26 ноября в 14:00.

Как сообщалось, 20 июля выяснилось, что в деле смертельного ДТП исчез один из основных свидетелей - нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов.

Позже появилась информация, что Федирко находится на неподконтрольной Украине территории.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатовв момент совершения ДТП.

Позже повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки Елены Зайцевой.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин. В Минздраве также подтвердили, что Зайцева была под наркотиками.

На одном из заседаний Зайцева признала свою вину в совершении ДТП.