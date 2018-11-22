Тітушка Чемес дав свідчення проти підозрюваного у вбивстві Вербицького

Один з обвинувачених у справі про викрадення і катування майданівців у січні-лютому 2014 року Сергій Чемес, який уклав угоду зі слідством, дав свідчення на суді проти Олександра Волкова, підозрюваного у вбивстві Юрія Вербицького.

Про це повідомляє "5 канал".

До останнього ні судді, ні журналісти не знали, хто виступить в суді, адже Сергій Чемес давав покази проти Олександра Волкова, який, за його твердженням, був другим у ієрархії системи тітушок під час Революції Гідності. Йому закидають викрадення та катування майданівців Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, якого в результаті знайшли мертвим.

За словами Чемеса, очолював цю піраміду Олексій Чеботарьов – кримінальний авторитет та, як його називали, король контрабанди і алкоголю за часів Януковича.

Чемес у суді розповів, коли він побачив Волкова вдруге.

"21 січня 2014 року Чеборатьов говорив з Бялаєм, Волков розвернувся до людей, які стояли позаду біля вікна і сказав їм щось на рахунок автобусів. Вони вийшли, вийшов Волков і запитав, "коли з вами розрахуються?" і покликав якусь дівчину чи жінку", – розповів свідок.

Чемес розповів про події 20-22 січня 2014 року, за цей час він тричі бачив Волкова і стверджує, що Волков безпосередньо роздавав завдання координаторам тітушок. За його словами, перші завдання були до 20 січня – розбитися на групи по 10-15 осіб, перехоплювати майданівців та доправляти їх до офісу Чеботарьова.

А 21-го числа було вже інше завдання – зібрати чотириста антимайданівців та виставити їх на в'їзді до Києва на одеській, житомирській, бориспільській, а також чернігівській трасах, аби не дати активістам потрапити до столиці.

Своєю чергою і адвокати, і сам Волков кажуть, що ці свідчення – неправдиві.

"На жаль, сьогодні прозвучали тільки свідчення Чемеса, у нас є ще багато запитань, які будуть йому задаватися після дослідження письмових доказів. І ви потім все зрозумієте, де був Волков, де не був Волков, де був Чемес, що робив. Але на даний момент я не можу розголошувати ці дані", – розповіла захисниця Волкова Людмила Калініченко.

"На сьогоднішній день, в цілому, судовим засіданням я задоволена. Свідок детально описав подробиці, які мали місце в січні 2014 року: слова, які він чув, розмови за участі винуватців. Це перше свідчення того, що укладена угода з Чемесом дає свої результати", – пояснила прокурор ГПУ Юлія Малашич.

Чемес має давати свідчення ще у справі Юрія Крисіна, а також свого поплічника Павла Бялая. Саме тому він перебуває під посиленою охороною.

Чемес – права рука Юрія Крисіна, він визнав свою провину у протидії масовим акціям протесту у 2014 році, а також в епізоді нападу на В'ячеслава Веремія. Він підписав угоду зі слідством та був засуджений до 3-х років та трьох місяців ув'язнення.

Як повідомлялося, Крисін вже давно затягує розгляд своєї справи. Наприклад, 29 травня судове засідання відклали, оскільки підозрюваний відмовився залишити свою камеру в СІЗО і взяти участь у слуханні.

Раніше суд дав Крисіну п'ять років реального строку як співучаснику вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.

Крисін також фігурує у справі про переслідування майданівців так званими "тітушками" під час Революції гідності. Крисіна звинувачують в тому, що він координував напад на активістів у центрі Києва, а також викрадення і катування людей.

Веремія вбили біля Михайлівської площі в Києві у ніч із 18 на 19 лютого 2014 року, у розпал сутичок із "майданівцями". За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста здійснив житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.