Титушка Чемес дал показания против подозреваемого в убийстве Вербицкого

Один из обвиняемых по делу о похищении и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года Сергей Чемес, который заключил сделку со следствием, дал показания в суде против Александра Волкова, пидозреваемого в убийстве Юрия Вербицкого.

Об этом сообщает "5 канал".

До последнего ни судьи, ни журналисты не знали, кто выступит в суде, ведь Сергей Чемес давал показания против Александра Волкова, который, по его утверждению, был вторым в иерархии системы титушок во время Революции Достоинства. Его обвиняют в похищении и пытках майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, которого в итоге нашли мертвым.

По словам Чемеса, возглавлял эту пирамиду Алексей Чеботарев - криминальный авторитет и, как его называли, король контрабанды и алкоголя во времена Януковича.

Чемес в суде рассказал, когда он увидел Волкова во второй раз.

"21 января 2014 года Чеборатьов говорил с Бялаем, Волков развернулся к людям, которые стояли позади у окна и сказал им что-то на счет автобусов. Они вышли, вышел Волков и спросил, "когда с вами рассчитаются?" И позвал какую-то девушку или женщину" , - рассказал свидетель.

Чемес рассказал о событиях 20-22 января 2014 года, за это время он трижды видел Волкова и утверждает, что Волков непосредственно раздавал задачи координаторам титушек. По его словам, первыми задачами было до 20 января - разбиться на группы по 10-15 человек, перехватывать майдановцев и доставлять их в офис Чеботарева.

А 21-го числа была уже другая задача - собрать четыреста антимайдановцев и выставить их на въезде в Киев на Одесской, Житомирской, Бориспольской, а также Черниговской трассах, чтобы не дать активистам попасть в столицу.

В свою очередь и адвокаты, и сам Волков говорят, что эти показания - ложные.

"К сожалению, сегодня прозвучало только свидетельство Чемеса, у нас есть еще много вопросов, которые будут ему задаваться после исследования письменных доказательств. И вы потом все поймете, где был Волков, где не был Волков, где был Чемес, что делал. Но на данный момент я не могу разглашать эти данные", - рассказала защитница Волкова Людмила Калиниченко.

"На сегодняшний день, в целом, судебным заседанием я довольна. Свидетель подробно описал подробности, которые имели место в января 2014 года: слова, которые он слышал, разговоры с участием виновников. Это первое свидетельство того, что заключенное соглашение с Чемесом дает свои результаты", - пояснила прокурор ГПУ Юлия Малашич.

Чемес должен давать показания еще по делу Юрия Крысина, а также своего подельника Павла Бялая. Именно поэтому он находится под усиленной охраной.

Чемес - правая рука Юрия Крысина, он признал свою вину в противодействии массовым акциям протеста в 2014 году, а также в эпизоде ​​нападения на Вячеслава Еремея. Он подписал соглашение со следствием и был приговорен к 3-х лет и трех месяцев заключения.

Как сообщалось, Крысин уже давно затягивает рассмотрение своего дела. Например, 29 мая судебное заседание отложили, поскольку подозреваемый отказался покинуть свою камеру в СИЗО и принять участие в слушании.

Ранее суд дал Крысину пять лет реального срока как соучастнику убийства журналиста Вячеслава Веремия.

Крысин также фигурирует в деле о преследовании майдановцев так называемыми "титушками" во время Революции достоинства. Крысина обвиняют в том, что он координировал нападение на активистов в центре Киева, а также похищения и пытки людей.

Веремия убили возле Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.