Порошенко виступив проти ініціативи нардепів від БПП криміналізувати наклеп

Президент Петро Порошенко виступив проти законопроекту, яким пропонується кримінальна відповідальність за наклеп.

Таку позицію глави держави озвучив прес-секретар президента Святослав Цеголко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Фракція БПП не голосуватиме за цей законопроект. Президент таку позицію фракції підтримує", - запевнив Цеголко.

Відтак, Порошенко виступив проти законопроекту "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп".

Автором цього документу, серед інших, є народний депутат від ББП Микола Паламарчук, екс-помічник якого фігурує у справі щодо нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, Депутати від Блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук, Артур Палатний і Олег Велікін хочуть запровадити кримінальну відповідальність за наклеп. Відповідний законопроект 9306 їхнього авторства вже зареєстрований у Верховній раді.

У свою чергу керівник фракції БПП Артур Герасимов 21 листопада заявив, що пропозицію народних депутатів з фракції БПП про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп не обговорювали на фракції і вона не є позицією фракції БПП.

Згідно з пояснювальною запискою, "в останній час в Україні свободу слова все частіше плутають зі вседозволеністю поширення... помилкових фактів".

"Одним з останніх випадків розповсюдження неправдивої інформації є випадок зі звинуваченнями, що лунають з боку деяких ЗМІ на адресу народного депутата (Миколи Паламарчука – ред.) щодо причетності до вчинення особливо тяжкого злочину (напад на громадську активістку Катерину Гандзюк)", - йдеться в тексті пояснювальної записки.

Раніше стало відомо, що колишнього помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського арештували у справі вбивства Катерини Гандзюк.

6 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верхвоній Раді, заявив, що у справі Гандзюк стався витік інформації, що підірвав слідство.

Днем раніше, 5 листопада, організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що посередником між виконавцями злочину та замовником був раніше судимий Ігор Павловський. Повідомлялось, що Павловський є офіційним помічником народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС у Херсонській області", але нардеп назвав це маячнею.