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Порошенко выступил против инициативы нардепов от БПП криминализировать клевету

Четверг, 22 ноября 2018, 20:18

Президент Петр Порошенко выступил против законопроекта, которым предлагается уголовная ответственность за клевету.

Такую позицию главы государства озвучил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Фракция БПП не будет голосовать за этот законопроект. Президент такую ​​позицию фракции поддерживает", - заверил Цеголко.

Следовательно, Порошенко выступил против законопроекта "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету".

Автором этого документа, среди прочих, является народный депутат от ББП Николай Паламарчук, экс-помощник которого фигурирует в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Напомним, депутаты от Блока Петра Порошенко Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин хотят ввести уголовную ответственность за клевету. Соответствующий законопроект 9306 их авторства уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В свою очередь, руководитель фракции БПП Артур Герасимов 21 ноября заявил, что предложение народных депутатов из фракции БПП о введении уголовной ответственности за клевету не обсуждали на фракции и она не является позицией фракции БПП.

Согласно пояснительной записке, "в последнее время в Украине свободу слова все чаще путают со вседозволенностью распространения ... ложных фактов".

"Одним из последних случаев распространения ложной информации является случай с обвинениями, которые звучат со стороны некоторых СМИ в адрес народного депутата (Николая Паламарчука - ред.) О причастности к совершению особо тяжкого преступления (нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк)", - говорится в тексте пояснительной записки.

Ранее стало известно, что бывшего помощника нардепа от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу убийства Екатерины Гандзюк.

6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Верхвоной Раде, заявил, что в деле Гандзюк произошла утечка информации, которая подорвала следствие.

Днем ранее, 5 ноября, организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский. Сообщалось, что Павловский является официальным помощником народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Самого Паламарчука активисты назвали "смотрящим по темам МВД в Херсонской области", но нардеп назвал это бредом.

Темы: ПорошенкоБПП
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