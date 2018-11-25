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Бабін: "Кораблі РФ провокували судна ВМС на відкриття вогню"

Неділя, 25 листопада 2018, 16:59
Бабін: Кораблі РФ провокували судна ВМС на відкриття вогню

Агресивні дії кораблів Російської Федерації в Азовському морі, що мали місце 25 листопада, "ставлять хрест" на угоді між Україною та РФ від 2003 року щодо Азову. 

Про це 25 листопада заявив постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін. 

"Росіянами не просто було здіснено таран буксиру ВМС, що призвело до втрати ним частини керованості, але й здійснено блокування всіх кораблів групи з тим, щоб вони не могли надати допомогу буксиру", - зазначив він.

Бабін додав, що кораблі РФ всіляко провокували судна ВМС на відкриття вогню.

"Наразі ситуацію не вичерпано. Є ризики, що звинувачення в якихось "порушеннях" з боку ВМС України ми почуємо не лише з російської пропаганди, але й від окремих посадовців. Бо ці події ставлять хрест на міфі про Угоду 2003 р. щодо Азову як хоч у чомусь корисну для України", - додав Бабін.

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України".

Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті якого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, а також втрачено рятувальний плотик.

У свою чергу у так "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку у неділю.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту.

Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

В українському МЗС заявили, що провокативні дії з боку РФ у Чорному та Азовському морях "перейшли межу і стали агресивними", МЗС розцінює дії агресивні РФ щодо кораблів ВМС ЗСУ як порушення норм Статуту ООН та Конвенції ООН з морського права.

У ВМС ЗС України заявили, що військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Українська правда

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Теми: Азовське мореРосія
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