Агрессивные действия кораблей Российской Федерации в Азовском море 25 ноября "ставят крест" на соглашении между Украиной и РФ от 2003 года по Азову.

Об этом 25 ноября заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"Россияне не просто осуществили таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществили блокирование всех кораблей группы с тем, чтобы они не могли оказать помощь буксиру", - отметил он.

Бабин добавил, что корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня.

"В настоящее время ситуация не исчерпана. Есть риски, что обвинения в каких-то "нарушениях" со стороны ВМС Украины мы услышим не только от российской пропаганды, но и от отдельных должностных лиц. Потому что эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 г. по Азову как хоть в чем-то полезном для Украины", - добавил Бабин.

Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также утерян спасательный плотик.

В свою очередь в так называемом "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей, ожидающие возможности пересечь Керченский пролив, находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта.

Воронченко также оценил обстановку в Керченском проливе как "сложную и напряженную".

В украинском МИД заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском морях "перешли границу и стали агрессивными", МИД расценивает агрессивные действия РФ относительно кораблей ВМС ВСУ как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

В ВМС ВСУ заявили, что военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.