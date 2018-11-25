Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бабин: "Корабли РФ провоцировали судна ВМС на открытие огня"

Воскресенье, 25 ноября 2018, 16:59
Бабин: Корабли РФ провоцировали судна ВМС на открытие огня

Агрессивные действия кораблей Российской Федерации в Азовском море 25 ноября  "ставят крест" на соглашении между Украиной и РФ от 2003 года по Азову.

Об этом 25 ноября заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"Россияне не просто осуществили таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществили блокирование всех кораблей группы с тем, чтобы они не могли оказать помощь буксиру", - отметил он.

Бабин добавил, что корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня.

"В настоящее время ситуация не исчерпана. Есть риски, что обвинения в каких-то "нарушениях" со стороны ВМС Украины мы услышим не только от российской пропаганды, но и от отдельных должностных лиц. Потому что эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 г. по Азову как хоть в чем-то полезном для Украины", - добавил Бабин.

Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также утерян спасательный плотик.

В свою очередь в так называемом "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей, ожидающие возможности пересечь Керченский пролив, находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта.

Воронченко также оценил обстановку в  Керченском проливе как "сложную и напряженную".

В украинском МИД заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском морях "перешли границу и стали агрессивными", МИД расценивает агрессивные действия РФ относительно кораблей ВМС ВСУ как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

В ВМС ВСУ заявили, что военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Украинская правда
Темы: Азовское мореРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Азовское море
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Россия создает "филиал" Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС
На Арабатской стрелке второй день подряд раздаются взрывы
Последние новости
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
Все новости...
Реклама: