Лавров залишив захід ЮНЕСКО через "напружену ситуацію"

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Понеділок, 26 листопада 2018, 10:33

Глава МЗС РФ Сергій Лавров залишив Х Міжнародний науковий форум неурядових партнерів ЮНЕСКО, пославшись на зовнішньополітичну ескалацію.

Про це повідомляє ТАСС.

"Не зможу більше брати участь у вашій роботі з огляду на досить напружену ситуацію на цілій низці зовнішньополітичних напрямків, тому бажаю вам всього доброго", - сказав Лавров після нетривалого виступу на заході.

При цьому він висловив упевненість, що дискусії на форумі пройдуть "конструктивно і відкрито" і сприятимуть "зміцненню атмосфери довіри і взаєморозуміння між народами".

"Сьогодні світ знаходиться на етапі стрімких змін. Як ніколи затребуване об'єднання зусиль всіх, хто зацікавлений в забезпеченні його поступального, стабільного розвитку", - зазначив Лавров.

Після цього глава МЗС РФ залишив зустріч.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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Теми: Лавров Росія Азовське море
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