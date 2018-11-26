Лавров ушел с мероприятия ЮНЕСКО из-за "напряженной ситуации"

Глава МИД РФ Сергей Лавров покинул Х Международный научный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО, сославшись на внешнеполитическую эскалацию.

Об этом сообщает ТАСС.

"Не смогу больше участвовать в вашей работе, учитывая достаточно напряженную ситуацию на целом ряде внешнеполитических направлений, поэтому желаю вам всего доброго", - сказал Лавров после непродолжительного выступления на мероприятии.

При этом он выразил уверенность, что дискуссии на форуме пройдут "конструктивно и открыто" и будут способствовать "упрочению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами".

"Сегодня мир находится на этапе стремительных перемен. Как никогда востребовано сопряжение усилий всех, кто заинтересован в обеспечении его поступательного, стабильного развития", - отметил Лавров.

После этого глава МИД РФ покинул встречу.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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