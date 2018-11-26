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У ЦВК розповіли про вибори в умовах воєнного стану

Понеділок, 26 листопада 2018, 10:01
У ЦВК розповіли про вибори в умовах воєнного стану

У Центральній виборчій комісії повідомили, що питання виборів  в умовах воєнного стану, якщо він буде введений в Україні, залежить від того, які варіанти для цього визначені в указі президента, який у понеділок має розглянути Верховна Рада.

Про це "Українській правді" розповіли джерела у ЦВК

"Вибори для початку призначаються відповідною постановою ВРУ (стаття 16 Закону). Ми (ЦВК) включаємося потім. Питання до ВРУ... Особливо, з урахуванням сьогоднішнього позачергового, що на 16:00…", - розповіло джерело у комісії.

На питання, чи можливі взагалі вибори в умовах воєнного стану, представник ЦВК відповів, що відповідно до Закону про воєнний стан - ні, але все залежить від того, що буде в Указі президента, який розгляне Верховна Рада, оскільки "можуть бути варіанти".

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКвибориВоєнний стан
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