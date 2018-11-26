Об'єднання Бойка-Рабіновича бойкотуватиме голосування за воєнний стан

Міжфракційне депутатське об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" не збирається голосувати за введення в Україні воєнного стану через агресію Росії в Керченській протоці.

Про це в ефірі телеканалу "112 Украіна" заявив співголова об'єднання Юрій Бойко.

"Я не бачу для себе - і я впевнений, що мої колеги мене підтримають – підтримки цього рішення по введенню військового стану, тому що він нічого не дасть для вирішення питання деескалації конфлікту", - сказав нардеп.

"Ми для себе голосування позитивного не бачимо", - додав він.

Бойко повідомив, що воєнний стан передбачає обмеження конституційних прав всіх громадян, засобів масової інформації та введення "найжорстокішої цензури".

"Я вважаю, що введення військового стану нічого не вирішить, тому що він не поверне людей, не створить деескалацію в Азовському морі. Прийти до миру там можна лише шляхом прямих переговорів між нами і Російською Федерацією", - заявляє депутат.

Він наголосив, що такі переговори мають відбутися в Західній Європі і посередником в них повинні стати структури Європейського Союзу.

Бойко вважає, що наміри влади запровадити в Україні воєнний стан переслідують лише одну мету – "зірвати" вибори президента.

"Тому що діючий президент країни (Петро Порошенко – УП) розуміє, що рейтинг не дозволяє перемогти і таким чином він намагається відтермінувати президентські вибори", - пояснює політик.

Аналогічну заяву "Опозиційна платформа - За життя" розмістила на своєму сайті. У ньому платформа також вимагає відставки Порошенка.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

22 листопада спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об'єднання "Опозиційна платформа - За життя", співголовами якого є Юрій Бойко та Вадим Рабінович.

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Євген Кізілов, УП