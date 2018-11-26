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Объединение Бойко-Рабиновича не будет голосовать за военное положение

Понедельник, 26 ноября 2018, 11:59

Межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь" не собирается голосовать за введение в Украине военного положения из-за агрессии России в Керченском проливе.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил сопредседатель объединения Юрий Бойко.

"Я не вижу для себя - и я уверен, что мои коллеги меня поддержат - поддержки этого решения по введению военного положения, потому что он ничего не даст для решения вопроса деэскалации конфликта", - сказал нардеп.

"Мы для себя голосования положительного не видим", - добавил он.

Бойко сообщил, что военное положение предусматривает ограничение конституционных прав всех граждан, средств массовой информации и введение "жесточайшей цензуры".

"Я считаю, что введение военного положения ничего не решит, потому что он не вернет людей, не создаст деэскалацию в Азовском море. Прийти к миру там можно только путем прямых переговоров между нами и Российской Федерацией", - заявляет депутат.

Он отметил, что такие переговоры должны состояться в Западной Европе и посредником в них должны стать структуры Европейского Союза.

Бойко считает, что намерение власти ввести в Украине военное положение преследует только одну цель - "сорвать" выборы президента.

"Потому что действующий президент страны (Петр Порошенко - УП) понимает, что рейтинг не позволяет победить, и таким образом он пытается отсрочить президентские выборы", - объясняет политик.

Аналогичное заявление "Оппозиционная платформа - За жизнь" разместила на своем сайте. В нем платформа также требует отставки Порошенко.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

22 ноября спикер парламента Андрей Парубий объявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь", сопредседателями которого являются Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

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Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаБойкоРабиновичВоенное положение
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