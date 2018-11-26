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Кравчук, Кучма і Ющенко: Воєнний стан затягнули до часу, коли вибори на носі

Понеділок, 26 листопада 2018, 14:59
Кравчук, Кучма і Ющенко: Воєнний стан затягнули до часу, коли вибори на носі

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко висловилися щодо доцільності введення воєнного стану у зв'язку з агресією Росії в Керченській протоці.

Відповідну заяву зачитав перед журналістами у понеділок Леонід Кравчук.

У документі висловлювалися сумніви щодо  оголошення воєнного стану, як найкращої відповіді на агресивні дії Росії в морі.

Зазначалося, що оскільки воєнний стан обмежує права і свободи громадян і є ризик щодо створення хаосу у державі, президенти висловлюють сумнів щодо доцільності таких дій.

"Чи виправдані ці ризики? Чи допоможе реальному протистоянню агресору? За 5 років були ситуації, коли введення воєнного стану було доцільним і можливим - захоплення Криму, Дебальцівський та Іловайський котел, де були тисячі загиблих", - зачитав Кравчук.

Він додав, що наразі велика частина суспільства вважає, що подібні дії є загрозою демократії, чим може скористатися ворог.

На думку трьох президентів, якщо депутати вирішать що воєнний стан можливий, то вони мають скасувати норму про відміну виборів та обмеження прав і свобод людей.

"Верховна рада має ухвалити постанову про проведення виборів 31 березня 2019 року. Настав момент, коли від мудрості народних обранців залежить доля держави", - процитував  Кравчук спільну заяву.

Перший президент зазначив, що питання введення воєнного стану не треба було затягувати до моменту, коли на носі вибори, щоб не сіяти підозри і не сіяти хаос у суспільстві.

Як повідомлялося, Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".

Парламентський комітет з питань нацбезпеки і оборони підтримав рішення щодо ведення воєнного стану.

Наразі указ має розглянути Верховна рада на позачерговому пленарному засіданні.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

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Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КравчукКучмаЮщенкоВоєнний стан
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