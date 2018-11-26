Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко высказались о целесообразности введения военного положения в связи с агрессией России в Керченском проливе.

Соответствующее заявление зачитал перед журналистами в понедельник Леонид Кравчук.

В документе высказывались сомнения относительно объявления военного положения, как лучшему ответу на агрессивные действия России в море.

Отмечалось, что поскольку военное положение ограничивает права и свободы граждан и есть риск по созданию хаоса в государстве, президенты выражают сомнение в целесообразности таких действий.

"Оправданы ли эти риски? Поможет ли это реальному противостоянию агрессору? За 5 лет были ситуации, когда введение военного положения было целесообразным и возможным - захват Крыма, Дебальцевский и Иловайский котел, где были тысячи погибших...", - зачитал Кравчук.

Он добавил, что сейчас большая часть общества считает, что подобные действия являются угрозой демократии, чем может воспользоваться враг.

По мнению трех президентов, если депутаты решат, что военное положение возможно, то они должны отменить норму об отмене выборов и ограничении прав и свобод людей.

"Верховная Рада должна принять постановление о проведении выборов 31 марта 2019 года. Наступил момент, когда от мудрости народных избранников зависит судьба государства", - процитировал Кравчук совместное заявление.

Первый президент отметил, что вопрос введения военного положения не надо было затягивать до момента, когда на носу выборы, чтобы не сеять подозрения и хаос в обществе.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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