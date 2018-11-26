Спікер парламенту Андрій Парубій попри блокування трибуни заявив про відкриття позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду указу президента про оголошення воєнного стану в Україні.

Про це він сказав після того як у залі зареєструвалися 338 нардепів.

За його словами спікером, по темі виступить секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов, а потім виступить президент Петро Порошенко. Після чого ,перед голосуванням, буде оголошена півгодинна перерва.

Разом з тим відкрити засіданян повноцінно так і не вдалося, оскільки фракція Радикальної партії Олега ляшка та Батьківщини заблокували трибуну, вимагаючи негайної перерви для консультації з президентом.

Попри промову Парубія, вони скандували "перерва".

Спікер Ради заявив, що ніхто і ніщо не зможе завадити ухвалити рішення про запровадження воєнного стану, після чого він оголосив перерву на 10 хвилин.