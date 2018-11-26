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Рада відкрила екстрене засідання і пішла домовлятись з Порошенком

Понеділок, 26 листопада 2018, 15:50
Рада відкрила екстрене засідання і пішла домовлятись з Порошенком

Спікер парламенту Андрій Парубій попри блокування трибуни заявив про відкриття позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду указу президента про оголошення воєнного стану в Україні.

Про це він сказав після того, як у залі зареєструвалися 338 нардепів.

За його словами, спікером по темі виступить секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов, а потім виступить президент Петро Порошенко. Після чого перед голосуванням буде оголошена півгодинна перерва.

Разом з тим відкрити засідання повноцінно так і не вдалося, оскільки фракції "Радикальної партії Ляшка" та "Батьківщини" заблокували трибуну, вимагаючи негайної перерви для консультації з президентом.

Попри промову Парубія у залі скандували "перерва".

Спікер Ради заявив, що ніхто і ніщо не зможе завадити ухвалити рішення про запровадження воєнного стану, після чого він оголосив перерву на 10 хвилин.

Як повідомлялося, Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".

Парламентський комітет з питань нацбезпеки і оборони підтримав рішення щодо ведення воєнного стану.

Наразі указ має розглянути Верховна рада на позачерговому пленарному засіданні.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

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Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

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