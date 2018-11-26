Рада открыла экстренное заседание и ушла договариваться с Порошенко

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Понедельник, 26 ноября 2018, 16:50

Спикер парламента Андрей Парубий, несмотря на блокирование трибуны, заявил об открытии внеочередного заседания Верховной Рады по рассмотрению указа президента об объявлении военного положения в Украине.

Об этом он сказал после того, как в зале зарегистрировались 338 нардепов.

По его словам, спикером по теме выступит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, а затем выступит президент Петр Порошенко. После чего, перед голосованием, будет объявлен получасовой перерыв.

Вместе с тем открыть заседание полноценно так и не удалось, поскольку фракции "Радикальной партии Ляшко" и "Батькивщины" заблокировали трибуну, требуя немедленного перерыва для консультации с президентом.

Несмотря на речь Парубия, они скандировали "перерыв".

Спикер Рады заявил, что никто и ничто не сможет помешать принять решение о введении военного положения, после чего он объявил перерыв на 10 минут.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения в Украине".

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал решение о ведении военного положения.

Теперь указ должна рассмотреть Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

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Яна Миланова, УП

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