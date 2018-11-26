Порошенко уехал из Рады, не выступив

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Понедельник, 26 ноября 2018, 17:55

Из-за блокирования парламентской трибуны Петр Порошенко отменил свое выступление и уехал из Верховной Рады.

Об этом "Украинской правде" сообщили собеседники из фракции БПП.

"Петр Порошенко был в Раде. Прождал час, чтобы выступить с трибуны Рады. Но поскольку Ляшко и Тимошенко блокировали работу, он поехал и записал обращение в Facebook", - пояснил собеседник УП.

Вице-спикер Оксана Сыроид отметила, что рядовые народные депутаты не смогли провести консультации с главой государства.

"Президент был в кабинете Парубия. Там были Геращенко Парубий, Бурбак, возможно, еще кто-то. Больше никого туда не пускали. И он просто взял и уехал. Простые депутаты не смогли пообщаться с Петром Алексеевичем", - сказала она.

Дополняется ...

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

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Темы: Военное положение Порошенко
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