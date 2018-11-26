Порошенко уехал из Рады, не выступив

Из-за блокирования парламентской трибуны Петр Порошенко отменил свое выступление и уехал из Верховной Рады.

Об этом "Украинской правде" сообщили собеседники из фракции БПП.

"Петр Порошенко был в Раде. Прождал час, чтобы выступить с трибуны Рады. Но поскольку Ляшко и Тимошенко блокировали работу, он поехал и записал обращение в Facebook", - пояснил собеседник УП.

Вице-спикер Оксана Сыроид отметила, что рядовые народные депутаты не смогли провести консультации с главой государства.

"Президент был в кабинете Парубия. Там были Геращенко Парубий, Бурбак, возможно, еще кто-то. Больше никого туда не пускали. И он просто взял и уехал. Простые депутаты не смогли пообщаться с Петром Алексеевичем", - сказала она.

Как сообщалось, 26 ноября в Верховной Раде должны рассмотреть законопроект, которым планировалось утвердить указ президента Петра Порошенко, который он обнародовал в понедельник, о введении в действие решение СНБО о введении военного положения.

Согласно документам, предлагалось, что военное положение вводится на всей территории Украины с 14.00 26 ноября на 60 дней.

После проведения заседания фракций стало понятно, что введение военного положения поддерживает большая часть фракций БПП и "Самопомочи", "Оппозиционный блок" выступает категорически против, другие фракции требуют внесения изменений.

Фракции Радикальной партии Ляшко и "Батькивщины" заблокировали парламентскую трибуну, требуя консультаций с главой государства.

Позже Порошенко вышел в эфир с обращением, которое транслировал в своем Facebook, где заявил, что предлагает Раде ввести военное положение в Украине сроком уже на 30 дней, а не на 60 дней.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, россияне захватили три корабля и ранили 6 украинских военнослужащих.

Российская сторона, в свою очередь, настаивает, что украинские судна "нарушили государственную границу России".

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев даже заявил, что применение Россией оружия в отношении военных кораблей Украины было "абсолютно правомерным".

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