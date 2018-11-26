Голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі висловив у понеділок серйозне занепокоєння зростанням напруженості в Керченській протоці між Росією та Україною й закликав РФ повернути затримані кораблі українській владі, а також відпустити затриманих військових моряків.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Затримання українських кораблів і блокування руху в Керченській протоці Росією є неприпустимою ескалацією відносин між двома державами-членами ОБСЄ. Необхідно уникати подальших кроків, які здатні призвести до військової ескалації", - йдеться в заяві Парламентської асамблеї ОБСЄ.

В ПА ОБСЄ наголосили, що Росії варто уникати провокаційних дій, повернути затримані кораблі українській владі і звільнити всіх затриманих з-під варти.

Церетелі у своїй заяві підтвердив "позицію ПА ОБСЄ, виражену в декількох резолюціях, щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її визнаних міжнародним співтовариством кордонах, включаючи Крим і Севастополь".

Крім того, голова ПА ОБСЄ закликав обидві сторони підтвердити прихильність повному виконанню Мінських угод, щоб вирішити кризову ситуацію.

Він додав, що бажає якнайшвидшого одужання постраждалим під час інциденту українцям.

25 листопада росіяни у Керченській протоці відкрили вогонь на ураження по українським кораблям, захопили їх і поранили 6 українських військовослужбовців.

Начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи.

Через атаки Росії в Чорному морі президент і РНБО вирішили ввести воєнний стан. Указ Порошенка повинна затвердити Верховна Рада.

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