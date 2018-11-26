ПА ОБСЕ: Россия должна вернуть корабли Украине и освободить моряков

Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели выразил в понедельник серьезное беспокойство ростом напряженности в Керченском проливе между Россией и Украиной и призвал РФ вернуть задержанные корабли украинской власти, а также отпустить задержанных военных моряков.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Задержание украинских кораблей и блокировка движения в Керченском проливе Россией является недопустимой эскалацией отношений между двумя государствами-членами ОБСЕ. Необходимо избегать дальнейших шагов, которые способны привести к военной эскалации", - говорится в заявлении Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В ПА ОБСЕ отметили, что России следует избегать провокационных действий, вернуть задержанные корабли украинской власти и освободить всех задержанных из-под стражи.

Церетели в своем заявлении подтвердил "позицию ПА ОБСЕ, выраженную в нескольких резолюциях, по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее признанных международным сообществом границах, включая Крым и Севастополь".

Кроме того, председатель ПА ОБСЕ призвал обе стороны подтвердить приверженность полному выполнению Минских соглашений, чтобы разрешить кризисную ситуацию.

Он добавил, что желает скорейшего выздоровления пострадавшим во время инцидента украинцам.

25 ноября россияне в Керченском проливе открыли огонь на поражение по украинским кораблям, захватили их и ранили 6 украинских военнослужащих.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека.

Из-за атаки России в Черном море президент и РНБО решили ввести военное положение. Указ Порошенко должна утвердить Верховная Рада.

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