Ще один полонений ФСБ моряк прооперований

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Середа, 28 листопада 2018, 02:58

Моряк ВМС України Василь Сорока, якого поранили на "Бердянську" під час подій в Керченській протоці, прооперований.

Про це розповів батько моряка Віктор, повідомляє Крим.Реалії.

Він повідомив, що син вийшов на зв'язок зі своєю дружиною.

"Вчора Васі дали таку можливість. Він зателефонував своїй дружині, сказав кілька фраз: "Живий, здоровий, руки-ноги цілі". Усе. Навіть не привітав з Днем народження. Хоча у неї вчора був День народження. Я думаю, він говорив те, що йому дозволила говорити ФСБ", - зазначив батько полоненого моряка.

За його словами, сина прооперували і він знаходився в лікарні. Інших подробиць про стан здоров'я Василя він не знає.

Як повідомлялося, моряк Андрій Ейдер, який отримав поранення під час нападу російських прикордонників на українські кораблі і захоплений ними в полон, також переніс операцію.

Раніше київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Теми: полонені Азовське море Крим Росія
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