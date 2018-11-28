Еще один плененный ФСБ моряк прооперирован

Моряк ВМС Украины Василий Сорока, которого ранили на "Бердянске" во время событий в Керченском проливе, прооперирован.

Об этом рассказал отец моряка Виктор, сообщает Крым.Реалии.

Он сообщил, что сын вышел на связь со своей женой.

"Вчера Васе дали такую возможность. Он позвонил своей жене, сказал несколько фраз: "Жив, здоров, руки-ноги целы". Все. Даже не поздравил с Днем рождения. Хотя у нее вчера был День рождения. Я думаю, он говорил то, что ему позволила говорить ФСБ", – отметил отец пленного моряка.

По его словам, сына прооперировали и он находился в больнице. Других подробностей о состоянии здоровья Василия он не знает.

Как сообщалось, моряк Андрей Эйдер, получивший ранение во время нападения российских пограничников на украинские корабли и захваченный ими в плен, также перенес операцию.

Подконтрольный России Керченский горсуд арестовал на два месяца трех раненых военных моряков с кораблей ВМС УкраиныАндрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, которые были захвачены ФСБ в Керченском проливе.

Ранее киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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