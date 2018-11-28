Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще один плененный ФСБ моряк прооперирован

Среда, 28 ноября 2018, 01:58

Моряк ВМС Украины Василий Сорока, которого ранили на "Бердянске" во время событий в Керченском проливе, прооперирован.

Об этом рассказал отец моряка Виктор, сообщает Крым.Реалии.

Он сообщил, что сын вышел на связь со своей женой.

"Вчера Васе дали такую возможность. Он позвонил своей жене, сказал несколько фраз: "Жив, здоров, руки-ноги целы". Все. Даже не поздравил с Днем рождения. Хотя у нее вчера был День рождения. Я думаю, он говорил то, что ему позволила говорить ФСБ", – отметил отец пленного моряка.

По его словам, сына прооперировали и он находился в больнице. Других подробностей о состоянии здоровья Василия он не знает.  

Как сообщалось, моряк Андрей Эйдер, получивший ранение во время нападения российских пограничников на украинские корабли и захваченный ими в плен, также перенес операцию.

Подконтрольный России Керченский горсуд арестовал на два месяца трех раненых военных моряков с кораблей ВМС УкраиныАндрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, которые были захвачены ФСБ в Керченском проливе.

Ранее киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Читайте также Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Темы: пленныеАзовское мореКрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
пленные
Эрдоган объяснил, почему, несмотря на позицию РФ, отдал командиров из "Азовстали" Украине
Кабмин выделил средства для госпомощи тем, кто вернулся из плена, и семьям пленных
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Последние новости
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
Все новости...
Реклама: