У Порошенка опублікували остаточний указ про введення воєнного стану

На сайті президента опублікували остаточну версію указу про введення на території України воєнного стану з 26 листопада до 26 грудня 2018 року.

В указі №393, датованому 26-м листопада, написано: "Ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року".

Причини такого кроку пояснюються наступним:

- черговим актом збройної агресії з боку Росії, що відбувся 25 листопада в районі Керченської протоки проти кораблів ВМС України, що мав важкі наслідки;

- іншими агресивними діями РФ в Азовському та Чорному морях;

- наявною загрозою широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил РФ.

- окупацією Росією Криму та частини Донецької та Луганської областей;

- небезпекою державному суверенітету та незалежності України, її територіальній цілісності;

- з метою створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень, необхідних для відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки.

Фото: прес-служба президента

В указі сказано, що в період дії воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною 1 статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Своїм указом Порошенко доручає Генштабу, усім підрозділам ЗСУ, Державній прикордонній службі, Державній спецслужбі транспорту, Державній службі спецзв'язку та захисту інформації, Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Управлінню державної охорони, разом із МВС, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені законом про правовий режим воєнного стану заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Кабінету міністрів президент доручає ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні; забезпечити постачання Збройним силам та іншим військовим формуванням матеріально-технічних ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання покладених на них завдань в особливий період.

Державній службі з надзвичайних ситуацій доручено разом з обласними держадміністраціями та іншими органами, установами, підприємствами і організаціями привести у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період із введенням ступеня "Повна готовність" визначені об'єкти єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем.

Обласним держадміністраціям і органам місцевого самоврядування Порошенко доручив утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Згідно з указом, Міністерство закордонних справ має забезпечити інформування генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про введення в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.

Указ набирає чинності одночасно з набранням чинності законом України "Про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні".

Як повідомлялося, раніше президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження його ж указу "Про введення воєнного стану в Україні".

Воєнний стан вводиться в 10 областях України - до переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

Відповідний закон 26 листопада ухвалила Верховна Рада.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

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