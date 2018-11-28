У Порошенко опубликовали окончательный указ о введении военного положения
На сайте президента опубликовали окончательную версию указа о введении на территории Украины военного положения с 26 ноября до 26 декабря 2018 года.
В указе №393, датированном 26-м ноября, написано: "Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года".
Причины такого шага объясняются следующим:
- очередным актом вооруженной агрессии со стороны России, который произошел 25 ноября в районе Керченского пролива против кораблей ВМС Украины, который имел тяжелые последствия;
- другими агрессивными действиями РФ в Азовском и Черном морях;
- имеющейся угрозой широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил РФ;
- оккупацией Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей;
- опасностью государственному суверенитету и независимости Украины, ее территориальной целостности;
- с целью создания условий для осуществления органами государственной власти, военным командованием, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями предоставленных им полномочий, необходимых для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.
В указе сказано, что в период действия военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренных частью 1 статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".
Своим указом Порошенко поручает Генштаба, всем подразделениям ВСУ, Государственной пограничной службе, Государственной спецслужбе транспорта, Государственной службе спецсвязи и защиты информации, Нацгвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Управлению государственной охраны, совместно с МВД, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления вводить и осуществлять предусмотренные законом о правовом режиме военного положения меры и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.
Кабинету министров президент поручает ввести в действие план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине; обеспечить поставки Вооруженным силам и другим военным формированием материально-технических ресурсов и имущества, оказание услуг и их финансирования в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период.
Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено совместно с областными администрациями и другими органами, учреждениями, предприятиями и организациями привести в готовность к выполнению задач по назначению в особый период с введением степени "Полная готовность" определенные объекты единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем.
Областным госадминистрациям и органам местного самоуправления Порошенко поручил создать совет обороны и обеспечить содействие военному командованию во введении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.
Согласно указу, Министерство иностранных дел должно обеспечить информирование генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, что является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, и о пределах этих отклонений и причинах принятия такого решения.
Указ вступает в силу одновременно с вступлением в силу закона Украины "Об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".
Как сообщалось, ранее президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении его же указа "О введении военного положения в Украине".
Военное положение вводится в 10 областях Украины - в перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.
Соответствующий закон 26 ноября приняла Верховная Рада.
Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.
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